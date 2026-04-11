Cameriere e pendolare. Come dovrei vivere con mille euro al mese?

Ragusa – Buongiorno Ragusanews,

sono un ragazzo di 38 anni e per andare a lavoro percorro 50 chilometri all’andata e 50 al ritorno con uno stipendio di 1000 euro. Vivo in un piccolo comune dell’altopiano ragusano e faccio il cameriere a Noto.

Dal mio stipendio mi rimangono solo 600 euro.

E con essi ci devo pagare luce ,gas, acqua e affitto…

Cari politici ci spiegate noi giovani come ci dobbiamo fare una famiglia? Perché 400 in un mese se ne vanno via in carburante… con le bollette altri 500euro e con 100 euro che mi rimangono devo stare attento a fare la spesa

Ora io dico vogliamo fare qualcosa. Aumentare gli stipendi o fare qualche incentivo, qualche buono, non so. Così la vita è diventata casa-lavoro, lavoro-casa per mantenere voi. Perché in tasca a noi non rimane nulla.

Grazie dell’attenzione.

© Riproduzione riservata