Camion carico di massi perde una sponda e si scontra con un’auto: muore Alessandro Fiorenza

Giarre, Catania – Grave incidente stradale stamattina, intorno alle 6.30, sull’autostrada A18, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina. Nello scontro tra una Fiat Panda e un camion che trasportava massi un operaio 47enne di Adrano, Alessandro Fiorenza, ha perso la vita. Ci sono anche 4 feriti, due sono gravi: un 26enne di Adrano, ricoverato nell’ospedale Cannizzaro di Catania, e un altro portato al Policlinico di Messina.

Sembra che il mezzo pesante abbia perso la sponda posteriore causando l’incidente. Dopo l’impatto l’auto è finita fuori strada. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Il traffico ha subito forti rallentamenti. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

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