Camion carico di plastica si ribalta e prende fuoco sulla Catania-Ragusa

Vittoria – È accaduto lungo la Catania-Ragusa, nella diramazione per Vittoria. Un camion carico di plastica si è ribaltato prendendo fuoco. L’incidente ha richiesto un intervento lungo e complesso da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori, impegnati a salvare il conducente rimasto intrappolato nella cabina del mezzo.

Subito dopo il ribaltamento il veicolo ha preso fuoco e il rogo, alimentato dal carico di plastica, ha reso estremamente pericolose le operazioni di soccorso.

All’interno della cabina si trovava l’autista, rimasto incastrato mentre le fiamme si propagavano rapidamente. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno agito immediatamente, avvicinandosi il più possibile al mezzo nonostante il calore intenso e il fumo. L’estrazione dell’uomo è stata lunga e molto complessa, durando oltre 30 minuti, durante i quali i soccorritori hanno lavorato instancabilmente tra le lamiere contorte e le fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento l’acqua inizialmente a disposizione dei vigili del fuoco è terminata. Per continuare a domare il rogo, sono stati utilizzati mezzi di cantieri presenti nelle vicinanze della strada, che hanno fornito ulteriore acqua, consentendo così di portare a termine l’intervento e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I soccorritori hanno prestato assistenza non solo all’autista ma anche ad alcuni vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare bombole di ossigeno a causa della fatica, del fumo e del caldo intenso.

Alcuni calciatori del Vittoria FC, di passaggio nella zona, hanno assistito alla scena e hanno cercato di prestare soccorso per quanto possibile nei primi momenti dell’emergenza.

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