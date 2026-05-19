Camion perde il carico di lavatrici e le dissemina lungo la strada

Catania – Disagi lungo l’asse dei servizi di Catania, dove un camion telonato che trasportava lavatrici ha perso parte del proprio carico mentre viaggiava in direzione Librino. Gli elettrodomestici sono finiti sulla carreggiata, invadendo il senso di marcia del mezzo pesante.

Alcune lavatrici hanno addirittura superato il guardrail, terminando sulla carreggiata opposta in direzione Playa. Nonostante la scena particolarmente insolita, fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità e coordinare la rimozione del carico disperso. L’episodio ha provocato pesanti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni dell’arteria stradale.

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