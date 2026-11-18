Sul posto i vigili del fuoco.
di Redazione
Meteo: Ragusa 19°C
Ragusa – Un camion è andatao a fuoco mentre percorreva la Ragusa-Modica via ponte Costanzo nel pomeriggio di oggi. Sul posto i vigili del fuoco.
© Riproduzione riservata
Sul posto i vigili del fuoco.
di Redazione
Ragusa – Un camion è andatao a fuoco mentre percorreva la Ragusa-Modica via ponte Costanzo nel pomeriggio di oggi. Sul posto i vigili del fuoco.
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Si chiamava Agostino Presti, aveva 49 anni.
Sul volo FR5037 di Ryanair Sofia-Catania.