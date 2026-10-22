Camionabile Colacem-Zona industriale, PD Ragusa: “Verifiche urgenti sul viadotto, prima che qualcuno si faccia male”

Ragusa – “Le condizioni della camionabile che collega il cementificio Colacem alla zona industriale di Ragusa destano seria preoccupazione. È una strada percorsa ogni giorno da autovetture e mezzi pesanti: bisogna verificarne subito la sicurezza, a cominciare dal viadotto. Non possiamo aspettare un incidente per intervenire”.

A lanciare l’allarme il gruppo consiliare del Partito Democratico, con il capogruppo Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani che hanno protocollato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco, all’assessore e al dirigente competenti e, per conoscenza, al Prefetto di Ragusa.

“Le immagini raccolte mostrano criticità che non possono essere ignorate – spiegano i consiglieri dem –. Alle preoccupazioni per il viadotto si aggiungono il degrado del manto stradale, le carenze della segnaletica e i rifiuti abbandonati lungo il percorso. Il continuo transito di mezzi pesanti impone la massima attenzione”.

Il PD chiede di conoscere gli esiti delle verifiche strutturali eventualmente effettuate negli ultimi cinque anni e di sapere se il viadotto sia stato giudicato idoneo al transito dei mezzi pesanti. Nell’interrogazione, inoltre, si chiedono chiarimenti sulle responsabilità della manutenzione, sugli interventi eseguiti, sulle risorse disponibili e sui tempi per il ripristino di asfalto e segnaletica. Si domanda anche se siano stati valutati i carichi ammissibili e l’eventuale necessità di limitare il transito dei mezzi pesanti in attesa degli accertamenti.

“Occorrono un sopralluogo tecnico urgente e una relazione documentata sulle condizioni del viadotto – aggiungono – perché i limiti di velocità non sostituiscono i controlli strutturali. Se emergeranno pericoli, l’Amministrazione dovrà adottare subito le misure necessarie, comprese eventuali limitazioni al traffico”.

“La sicurezza di chi percorre questa strada, anche per lavoro, deve essere una priorità – concludono Calabrese, Chiavola e Podimani – e la prevenzione è un dovere delle istituzioni, non qualcosa di cui ricordarsi dopo un incidente”.

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