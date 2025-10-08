Campo di golf a 18 buche a Ispica, la variante urbanistica alla Regione

Ispica – Si chiamerà Maccone Bianco e avrà 18 buche.

La Regione siciliana ha sul tavolo la variante urbanistica alla proposta progettuale richiesta dal gruppo Marriot, che, tramite l’olandese Luxury Hotels International Management Company B., rileverà la gestione dell‘impianto che nascerà in un’area da oltre ottanta ettari in contrada Cucca-Punti a Ispica.

La data del 30 giugno 2029 è frutto di una proroga concessa quest’estate da Invitalia, l’agenzia del governo che cinque anni fa aveva varato un contributo da 17,5 milioni a fondo perduto.

