Can Yaman arrestato con Selen Görgüzel: chi è l’attrice turca accusata di uso di droga

Istanbul -Il divo turco Can Yaman è stato arrestato per droga nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a Instanbul. Con lui, sono state fermate altre sei persone, tra cui la collega, l’attrice Selen Görgüzel. Ma chi è questa donna? Selen Görgüzel, in patria è conosciuta per essere un’attrice e cantante di successo, ma ancor di più per finire, troppo spesso, al centro dell’attenzione mediatica.

Classe 1979, la bella artista nasce a Istanbul. Da più di vent’anni lavora nel mondo dello spettacolo, costruendo la sua fama soprattutto grazie alla partecipazione a programmi televisivi e a produzioni destinate al piccolo schermo. Il progetto che le ha regalato una certa notorietà è senza dubbio la serie O Hayat Benim– mai trasmessa in Italia – in cui interpreta il ruolo di Cevriye, un personaggio forte, ambiguo e centrale nello sviluppo narrativo, spesso al centro di conflitti familiari e sociali che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico. La fiction, ancora oggi, si conferma come una delle più seguite nel panorama televisivo turco degli anni Dieci. La carriera della donna non si ferma certo qui e prosegue passando di serie in serie, allargandosi anche alle esperienze teatrali e musicali, trasformando Selen in una figura trasversale dello showbiz.

In Turchia non è inusuale vedere l’attrice ospite di talk show, programmi di intrattenimento e sulle pagine della cronaca rosa, anche grazie a un’instancabile attività sui social, dove racconta senza filtri la sua vita privata e professionale. In Italia, invece, non è una celebrità: non ha preso parte a fiction trasmesse stabilmente sulle reti italiane e il suo nome era finora conosciuto solo dagli appassionati di serialità turca, ben lontano dalla popolarità di Can Yaman, diventato una star per il pubblico italiano.

Görgüzel, al contrario di Yaman, è però abituata a essere associata a vicende controverse e polemiche pubbliche, un po’ a causa delle sue relazioni problematiche, un po’ perché negli anni si è lasciata andare a svariate non particolarmente piacevoli riguardanti il mondo dello spettacolo e a racconti personali che hanno alimentato il dibattito mediatico. Clamorose sono state alcune sue interviste in cui ha dichiarato di essere stata più volte molestata sul lavoro e di aver subito svariate pressioni psicologiche che, a detta sua, avrebbero irrimediabilmente compromesso la sua carriera. La donna risulta poi nota alle forze dell’ordine turche, che l’hanno vista coinvolta in operazioni di polizia finite sui media locali, senza però che ciò si sia tradotto in conseguenze giudiziarie definitive.

Con quest’ultimo arresto è indubbio che il nome dell’attrice sia finalmente diventato conosciuto anche all’estero, certo non per le sue doti canore o recitative, quanto piuttosto per una vicenda che associa il suo nome a uno degli attori turchi del momento.

