Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’inchiesta su traffico e consumo di droga

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di droga

Istanbul – L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi.

Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, è stato arrestato insieme ad altre 6 persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel.

I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l’Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. La polizia ha inoltre effettuato la scorsa notte raid in 9 diversi night club della metropoli sul Bosforo arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all’interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.

Nelle scorse settimane, nell’ambito della stessa indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia. Yaman è stato condotto assieme agli altri arrestati, tra cui anche gestori di locali, presso l’Istituto di medicina forense di Istanbul per verificare l’eventuale uso di droghe. A condurre le operazioni l’Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul.

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni notturne in nove locali notturni della città, portando all’arresto di alcuni spacciatori e del gestore dei club nei quali le sostanze sarebbero state distribuite. L’indagine, avviata da settimane, aveva già portato all’identificazione di oltre venti tra vip, celebrità e giornalisti, finiti sotto osservazione nell’ambito dello stesso filone investigativo.

Secondo quanto riportato dai media turchi, la procura non aveva emesso un mandato di arresto per Can Yaman nell’ambito delle indagini che stava effettuando. L’attore sarebbe stato trovato con addosso delle sostanze stupefacenti mentre si trovava all’interno di uno dei locali perquisiti nel blitz e pertanto è stato posto in stato di arresto.

Sarebbe stata una soffiata, secondo la testata turca Hurriyet, a portare all’arresto del popolare attore.

© Riproduzione riservata