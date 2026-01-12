Condividi "Can Yaman è tornato a Roma. «Io drogato? Tutte bugie, se no non mi avrebbero rilasciato»" sui social

Roma – Can Yaman ha scelto di commentare la clamorosa vicenda del suo fermo in Turchia utilizzando i suoi profili social e pubblicando, appunto, una foto che lo ritrae in Italia, a Roma. «Back to Rome», l’esordio. Quindi l’attore, 34 anni, si è rivolto direttamente alla stampa italiana, scrivendo a corredo delle immagini (in cui, va detto, non appare esattamente di buon umore. Ma forse è solo lo scotto di essere un «bello e tenebroso»): «Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste (ovvero copia-incolla, ndr.) delle notizie che arrivano dal Bosforo».

Yaman si è poi addentrato nella sua spiegazione dei fatti: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene». Come dire: è stato tutto un grosso malinteso.

