Gli esperti la definiscono «la più grande svolta nella cura del cancro al pancreas degli ultimi decenni». Una pillola da assumere quotidianamente che sembra ridurre e forse persino eliminare i tumori in alcuni pazienti affetti da uno dei tumori più letali e difficili da curare. Nei primi studi clinici, in un paziente su 12 trattato con daraxonrasib in combinazione con la chemioterapia, il tumore è diventato non rilevabile alle scansioni.

Nella quasi totalità dei 61 partecipanti a cui era stato recentemente diagnosticato un cancro al pancreas in stadio avanzato, con metastasi in altre parti del corpo, la crescita tumorale si è arrestata. I medici sottolineano però che non è chiaro per quanto tempo questo trattamento possa tenere a bada la malattia e non deve essere considerato una cura.

L’emozione dei ricercatori

Cancer Research UK l’ha definita «il più grande passo avanti degli ultimi decenni» per i pazienti affetti da cancro al pancreas. Sam Godfrey ha dichiarato alla BBC News che i risultati sono incredibilmente entusiasmanti. «Questo nuovo farmaco ha trovato un modo per trattare chi prima non era in grado di assumere farmaci. Finalmente stiamo assistendo a progressi nella lotta contro il cancro al pancreas, progressi che erano attesi da tempo».

Il cancro al pancreas è notoriamente difficile da trattare e ha il tasso di sopravvivenza più basso tra tutti i tumori più comuni nel Regno Unito, fa notare la BBC. Sebbene la chemioterapia possa ridurre leggermente le dimensioni dei tumori, spesso il cancro ricompare. La maggior parte dei pazienti con malattia in stadio avanzato sopravvive mesi, non anni. I medici sperano che il nuovo trattamento possa offrire ai pazienti più tempo, anche se non è in grado di arrestare definitivamente la progressione del cancro. Lo studio ha seguito i pazienti per una media di un anno e mezzo, e alcuni non hanno avuto una ricomparsa del tumore durante questo periodo. Sono necessari studi più lunghi per capire se qualcuno di questi tumori può essere messo in remissione e per quanto tempo.

La sperimentazione

Nella sperimentazione di fase I/II i tumori hanno smesso di crescere nel 90% dei pazienti, poco più del 60% dei pazienti ha visto i propri tumori ridursi o scomparire. Per circa l’8% dei pazienti, ovvero uno su 12, i tumori sono diventati non rilevabili nelle scansioni TC.

Il dottor Wungki Park, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center negli Stati Uniti, che è coinvolto nella sperimentazione, ha affermato che i risultati finora ottenuti sono estremamente incoraggianti. »Stiamo iniziando a osservare non solo una percentuale più elevata di risposte tumorali, ma anche risposte più profonde e un quasi raddoppio della durata del controllo della malattia, il che potrebbe tradursi in una maggiore sopravvivenza», ha affermato.

Il daraxonrasib è una terapia mirata a base di inibitori già approvata negli Stati Uniti. Agisce bloccando determinate mutazioni, chiamate RAS, presenti nella maggior parte dei tumori pancreatici e responsabili della crescita tumorale. Decine di altri tumori, tra cui quello polmonare e quello ovarico, possono presentare mutazioni simili, il che significa che il farmaco potrebbe essere d’aiuto anche a molti altri pazienti.

Godfrey ha detto: «Spero che i primi successi che stiamo iniziando a vedere nel cancro al pancreas possano essere estesi anche ad altri tipi di cancro».

Ha spiegato che studi clinici e risultati più lunghi sono fondamentali. «Il cancro può ripresentarsi e, anche se le scansioni non mostrano segni della sua presenza, non si può essere certi di esserne completamente guariti finché non è trascorso più tempo».

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