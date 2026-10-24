Cancro, il primo vaccino personalizzato riduce il rischio di recidiva: gli studi sul tumore della pelle

Un nuovo vaccino personalizzato contro il cancro, somministrato insieme a un farmaco immunoterapico ampiamente utilizzato, ha ridotto del 42% il rischio di decesso o di recidiva del tumore della pelle nei pazienti, secondo quanto emerso da un importante studio clinico pubblicato sulla Bbc. I ricercatori coinvolti affermano che i risultati potrebbero segnare una svolta nel trattamento del cancro, avvicinando la medicina personalizzata a un nuovo traguardo.

Lo studio ha inoltre rilevato che la nuova combinazione di farmaci ha ridotto del 38% in due anni il rischio di metastasi del melanoma, un tipo di tumore della pelle, rispetto alla sola immunoterapia. Le case farmaceutiche MSD e Moderna affermano che lo stesso approccio è già in fase di sperimentazione contro altri tumori, tra cui quelli del rene, della vescica e del polmone. Esperti oncologici indipendenti hanno definito i risultati impressionanti, ma hanno affermato che sono ancora necessari studi a lungo termine per stabilire se il trattamento aiuti effettivamente la maggior parte dei pazienti a vivere più a lungo, in media.

Come funziona il vaccino personalizzato

Il nuovo approccio è rivolto ai pazienti oncologici che hanno già subito l’asportazione chirurgica del tumore. Nello studio, a 1.137 adulti è stato somministrato Keytruda, un farmaco immunoterapico consolidato che aiuta il sistema immunitario del corpo a individuare e attaccare le cellule tumorali.

Circa due terzi hanno ricevuto anche un vaccino sperimentale, mentre al resto è stato somministrato un placebo o un farmaco fittizio. Il vaccino, chiamato Intismeran, utilizza la stessa tecnologia a mRNA di alcuni vaccini contro il Covid. È un trattamento personalizzato per ogni paziente, che utilizza le informazioni relative al suo tumore per aiutare il suo sistema immunitario a riconoscere le cellule cancerose e a colpirle in caso di recidiva. Due anni dopo l’inizio del trattamento, i pazienti che avevano ricevuto l’iniezione avevano molte meno probabilità di aver avuto una recidiva del melanoma o di vederlo diffondersi in altre parti del corpo.

«La personalizzazione è il passo successivo ed è davvero entusiasmante, è una tecnologia straordinaria», dice Pippa Corrie, oncologa consulente che ha contribuito a condurre parte dello studio con i pazienti dell’ospedale Addenbrooke di Cambridge. «La questione è quanto possiamo realmente dimostrarne il valore, e questa sperimentazione è stata la prima prova di principio».

Il professor Corrie ha lavorato con i pazienti arruolati nella sperimentazione, tra cui Tony Chapman, di 75 anni, a cui è stato diagnosticato un melanoma nel 2019. Gli era stato asportato il tumore dal torace, ma in seguito gli era comparso un nodulo sotto l’ascella. Gli era stato detto che il cancro era tornato e che necessitava di una seconda operazione. Si è quindi offerto volontario per partecipare allo studio, ma, come tutti gli altri partecipanti, non sa ancora se gli è stato somministrato il vaccino sperimentale o un placebo insieme alla terapia immunologica. «Mi è sembrato un ottimo esempio di come far progredire la scienza, oltre a trarne un vantaggio personale, quindi cosa avevo da perdere?» ha detto Tony. A distanza di tre anni, si sottopone a controlli ogni sei mesi e non ha ancora sviluppato il cancro.

L’impennata di Msd e Moderna

Le azioni delle case farmaceutiche MSD (nota come Merck negli Stati Uniti) e Moderna hanno registrato un’impennata da quando entrambe le società hanno accennato per la prima volta al successo del vaccino durante l’estate. Tuttavia, giovedì gli investitori hanno venduto le azioni dopo che gli analisti finanziari hanno affermato che i risultati non erano altrettanto positivi quanto quelli ottenuti in una precedente sperimentazione, di dimensioni molto più ridotte. Entrambe le aziende hanno dichiarato di essere attualmente “in contatto con le autorità”, lasciando intendere che potrebbero presentare domanda di approvazione agli enti regolatori dei farmaci già a partire dal prossimo anno.

La sperimentazione proseguirà per monitorare i pazienti coinvolti, sia per verificare un’eventuale ricomparsa del tumore nel tempo, sia per valutare se il farmaco contribuisca effettivamente a prolungare la loro vita. I risultati completi dello studio saranno presentati sabato a Madrid in occasione del congresso sulla lotta contro il cancro organizzato dalla Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Non sono ancora stati pubblicati su una rivista medica con revisione paritaria, dove potrebbero essere esaminati da esperti indipendenti.

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