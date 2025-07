La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Condividi "Cane azzanna fratello e sorella, la ragazza in ospedale in codice rosso" sui social

Siracusa – Un fratello e una sorella di Siracusa sono stati aggrediti dal loro cane mentre si trovavano nella loro abitazione, una villetta alla periferia del capoluogo.

L’episodio è avvenuto stamane in contrada Isola, zona balneare a una decina di chilometri da Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione, il cane, simile a un pitbull, si sarebbe scagliato contro la 25enne. Il fratello l’avrebbe soccorsa e sarebbe riuscito ad allontanare l’animale e a chiuderlo in una stanza, riportando lievi ferite a una mano. La 25enne, invece, è stata subito trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove è entrata in codice rosso. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, la giovane non sarebbe in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata