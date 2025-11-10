Cane bloccato sul frangiflutto, salvato dai Vigili del Fuoco

Siracusa – Intervento ieri mattina alle spalle di via Dionisio il Grande: un cane era rimasto isolato su un frangiflutto a circa 20 metri dalla riva per cause ancora sconosciute.

I Vigili del Fuoco di Siracusa, grazie alle tute di autoprotezione in ambiente acquatico, sono riusciti a recuperarlo in modo rapido e sicuro. L’animale, senza microchip ma in buone condizioni, è stato affidato alla Polizia Municipale e alla responsabile del canile Piccolo Panda per le cure necessarie.

