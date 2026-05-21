Cantine Aperte 2026: la Sicilia del vino cresce e brinda a un’edizione record

La Sicilia del vino si prepara a vivere un’edizione di Cantine Aperte da record. Il 30 e il 31 maggio torna infatti la 34ª edizione della manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino che, ogni anno, coinvolge centinaia di aziende vitivinicole italiane aprendo le porte delle cantine agli enoturisti con degustazioni, esperienze immersive e programmi dedicati alla valorizzazione dei territori e delle identità produttive.

Per la Sicilia, quella del 2026 si preannuncia come un’edizione storica: per la prima volta saranno oltre 30 le cantine aderenti all’iniziativa. Un risultato che testimonia il rinnovato entusiasmo attorno all’associazione e il percorso di crescita avviato negli ultimi mesi, non solo in termini numerici, ma soprattutto nella partecipazione attiva e progettuale delle aziende coinvolte.

«Siamo davvero felici del risultato ottenuto quest’anno. Il Movimento Turismo del Vino Sicilia sta crescendo rapidamente: oggi contiamo circa 40 cantine associate rispetto alle 15 degli anni precedenti, con altre aziende in fase di adesione. In pochi mesi, insieme alla nuova squadra, abbiamo lavorato intensamente per ricostruire e rilanciare l’associazione», dichiara la neoeletta presidente Federica Fina.

«E questo è solo l’inizio. I nostri obiettivi sono numerosi e Cantine Aperte rappresenta il brindisi inaugurale di un percorso che guarda lontano. L’enoturismo in Sicilia possiede potenzialità ancora inespresse, ma i numeri parlano chiaro: la crescita è significativa, come dimostrano anche i risultati dello studio CESEO sull’enoturismo in Italia, che evidenzia come Sud e Isole registrino gli incrementi più interessanti in termini di visitatori. Per questo vogliamo festeggiare insieme: vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio nelle cantine siciliane per l’appuntamento annuale di Cantine Aperte».

Le cantine partecipanti suddivise per provincia

Agrigento

Giovinco Wines – 31 maggio

Mandrarossa – 31 maggio

Serra Ferdinandea – 30 maggio

Caltanissetta

Casa Grazia – 31 maggio

Feudi del Pisciotto – 31 maggio

Tenute Navarra – 30 maggio

Catania

Donnafugata – sede Etna – 31 maggio

Firriato – Cavanera Etnea – 30 maggio

Tenute Nicosia – 31 maggio

Palermo

Alessandro di Camporeale – 31 maggio

Cantine Tola – 31 maggio

Duca di Salaparuta – 31 maggio

Fattoria Augustali – 31 maggio

Feudo Disisa – 31 maggio

Principi di Corleone – 31 maggio

Tenute Rapitalà – 31 maggio

Ragusa

Armosa Vini – 30 e 31 maggio

Donnafugata – sede di Vittoria – 31 maggio

Santa Tresa – 30 maggio

Tenute Bastonaca – 31 maggio

Siracusa

Feudo Ramaddini – 31 maggio

Planeta – Buonivini, Noto – 31 maggio

Trapani

Azienda Agricola Salvatore Tamburello – 30 maggio

Baglio Assuli – 31 maggio

Cantine Baglio Oro – 31 maggio

Cantine Bianchi – 31 maggio

Cantina Chitarra – 31 maggio

Cantine Fina – 31 maggio

Cantine Florio – 31 maggio

Cantine Pellegrino – 30 maggio

Cantina Vaccaro – 31 maggio

Donnafugata – sede di Marsala – 31 maggio

Firriato – sede di Paceco – 31 maggio

Musìta – 31 maggio

I programmi delle esperienze in calendario sono disponibili sul sito Movimento Turismo del Vino e attraverso i canali ufficiali delle aziende aderenti. Per ulteriori informazioni sulle singole iniziative è possibile contattare direttamente le cantine partecipanti.

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