Caos in ospedale: picchia il medico, devasta l’ufficio e scappa. Preso 28enne

Caos nel reparto di psichiatria, picchia il medico, distrugge pc e telefono e scappa.

Caltagirone – I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno arrestato un 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di lesioni personali a esercente la professione sanitaria, minacce e danneggiamento. I fatti si sono verificati in mattinata all’interno del reparto di psichiatria dell’ospedale Gravina e Santo Pietro, dove il giovane si trovava ricoverato.

In base a quanto denunciato dalla vittima e ricostruito dai militari, il paziente è andato in escandescenza e ha aggredito fisicamente il medico, procurandogli delle lesioni personali. Durante l’episodio, il 28enne ha rivolto minacce di morte al sanitario e ha distrutto il computer e il telefono in uso al medico. Subito dopo, approfittando della confusione generata nel reparto, il giovane si è dato alla fuga allontanandosi dalla struttura ospedaliera.

Le immediate ricerche, avviate in coordinamento con la centrale operativa, hanno permesso a una pattuglia della radiomobile di Palagonia di intercettare e bloccare il fuggitivo in breve tempo. Al termine degli accertamenti e dell’identificazione, l’aggressore è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Caltagirone.

© Riproduzione riservata