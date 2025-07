Caos nei cieli siciliani: decine di voli dirottati da Catania a causa di una gru nel cantiere RFI

Catania – Giornata di disagi e tensioni all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove una gru esterna, collocata nel cantiere di RFI in prossimità dello scalo, ha causato una vera e propria emergenza per il traffico aereo. I voli sono stati sospesi e decine di aerei sono stati dirottati su aeroporti alternativi, principalmente Palermo e Comiso, ma anche altri scali siciliani a rotazione.

La situazione è precipitata nelle prime ore della mattinata, quando la presenza della gru ha impedito il regolare svolgimento delle operazioni di atterraggio e decollo. Senza un’immediata comunicazione ufficiale, migliaia di passeggeri sono rimasti in attesa, spesso ignari delle cause dei ritardi e dei dirottamenti. Solo dopo circa due ore dalla chiusura dello scalo, la SAC – società che gestisce l’aeroporto – ha diffuso un comunicato chiarendo quanto accaduto.

Nel frattempo, la confusione ha generato lunghe file, proteste e momenti di tensione all’interno dell’aeroporto e negli scali alternativi. “Siamo stati abbandonati, nessuno ci ha detto nulla per ore”, ha raccontato un passeggero atterrato a Palermo, inizialmente diretto a Catania.

La SAC ha dichiarato che la chiusura temporanea è stata necessaria per motivi di sicurezza e che la situazione è sotto costante monitoraggio. Intanto, le compagnie aeree sono al lavoro per riorganizzare i voli e assistere i passeggeri coinvolti.

Resta da chiarire come una gru collocata in un cantiere esterno abbia potuto interferire con la sicurezza dello spazio aereo di uno dei principali hub del Sud Italia. I vertici della SAC e RFI saranno con ogni probabilità chiamati a rispondere nelle sedi opportune per fare luce sulla gestione dell’intera vicenda.

© Riproduzione riservata