Caos, urla e paura a Modica bassa, marocchino fuori di sè dà spettacolo

Un uomo di origine marocchina dà in escandescenze. Carabinieri e poliziotti cercano di contenerlo con difficoltà

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Modica – Caos, urla e panico.

È accaduto ieri pomeriggio a Modica Bassa, sotto gli occhi increduli di decine di persone: famiglie a passeggio, anziani seduti sulle panchine, commercianti e numerosi turisti che in questo periodo affollano la Contea.

Un acceso diverbio, rapidamente degenerato in comportamenti aggressivi e grida scomposte.

Protagonista è stato un uomo di origine marocchina andato in escandescenze, che le pattuglie di carabinieri e polizia hanno faticato a contenere.

Un episodio di evidente inciviltà che ha proiettato un’ombra di forte disagio su una delle aree più centrali e frequentate della città.

La reazione dei presenti è stata immediata, dettata dal timore che la situazione potesse precipitare. Molti cittadini e visitatori si sono allontanati in fretta per evitare coinvolgimenti o per mettere al riparo i propri figli.

Particolarmente intensa la preoccupazione tra esercenti e operatori dell’ospitalità della zona, costretti ad assistere a scene che rischiano di ledere gravemente l’immagine di Modica.

I turisti, mappa alla mano e sguardi colmi di incredulità, si sono trovati davanti a uno spettacolo ben diverso da quello raccontato dalle guide: non l’atmosfera distesa del patrimonio Unesco, bensì un quadro di degrado sociale e tensione urbana.

L’arrivo delle volanti di polizia e carabinieri ha consentito di riportare la calma.

Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato. Quanto accaduto riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza nel centro storico e sulla necessità di un controllo del territorio più stringente.

Residenti e negozianti chiedono con decisione che simili scene non diventino la normalità. “Una città civile non dovrebbe mai assistere a simili spettacoli” – commentano alcuni residenti a margine dell’accaduto.

“Il nostro centro storico è il nostro biglietto da visita, oltre che il luogo in cui viviamo. Non possiamo permettere che l’arroganza e l’inciviltà di pochi tolgano la serenità a un’intera comunità”.

L’auspicio, condiviso da più parti, è il rafforzamento dei presìdi delle forze dell’ordine e dei sistemi di videosorveglianza, per restituire a Modica Bassa la piena vivibilità e il decoro che una perla del turismo siciliano merita ogni giorno dell’anno.

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