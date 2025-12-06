Capodanno 2026 a Catania, c’è Ghali

Catania – Il Capodanno 2026 a Catania ospiterà una performance di Ghali. È lui l’artista di punta che animerà la notte del 31 dicembre in piazza Duomo. Ma non solo. Dal palco si alterneranno altri artisti.

Ghali sarà protagonista dopo la mezzanotte con uno showcase (non un vero e proprio concerto, ma una performance musicale più breve). L’artista nato a Milano vanta 60 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, oltre a una community imponente: più di 3,6 milioni di follower su Instagram e oltre 3 milioni di iscritti su YouTube.

La serata di San Silvestro prenderà il via alle 20.30 in piazza Duomo con maxi-schermo e diffusione audio anche in piazza Università, e vedrà sul palco Zapato, Color Indaco, I Beddi insieme a Kaballà, Marina Rei e altri ospiti. Dopo la mezzanotte, l’atteso showcase di Ghali; a seguire, dj set con Radio Studio Centrale fino a tarda notte.

