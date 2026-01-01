Capodanno, i The Kolors si esibiscono a Bari ma dopo un’ora sono già sul palco a Palermo

Palermo -La notte di San Silvestro, per definizione, è una questione di sincronismi. Countdown, collegamenti, palchi che si accendono in contemporanea. Quest’anno, però, a far discutere non è stato un ritardo o un fuori programma, ma l’apparente ubiquità dei The Kolors, capaci di apparire prima in televisione da Bari e poi, a distanza di poco più di un’ora, dal vivo a Palermo.

L’esibizione televisiva è avvenuta durante “Capodanno in Musica”, la lunga diretta di Canale 5 condotta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, con il palco allestito in piazza Libertà. La band guidata da Stash è entrata in scena intorno alle 22.30, quando la maratona non era ancora entrata nel suo momento culminante.

Dopo la mezzanotte, però, i The Kolors si sono esibiti a Palermo, sul palco del concertone comunale in piazza Ruggero Settimo, davanti al Politeama. Una presenza annunciata, inserita da tempo nel programma ufficiale della città, che ha inevitabilmente acceso l’attenzione su un dettaglio logistico difficile da ignorare: la distanza tra le due città e i tempi tecnici necessari per coprirla.

Il sospetto di un’incongruenza temporale ha iniziato a circolare rapidamente online. Non tanto come accusa, quanto come esercizio collettivo di verifica: diretta o registrato? Tutto live o solo in parte? In un’epoca in cui il pubblico confronta orari, clip e immagini in tempo reale, la coerenza della narrazione televisiva diventa parte integrante dello spettacolo.

La spiegazione è arrivata fuori onda. L’esibizione barese dei The Kolors, si è poi appreso, non è stata trasmessa in tempo reale, ma registrata intorno alle 21 e inserita successivamente nella scaletta televisiva. Una soluzione tecnica che ha permesso alla band di rispettare entrambi gli impegni senza forzare i limiti del possibile.

Nessun inganno, dunque, e nessuna anomalia sostanziale. Piuttosto, il normale funzionamento di una macchina complessa come quella dei grandi eventi di Capodanno, dove le esigenze artistiche si intrecciano con quelle televisive. Alcune esibizioni restano rigorosamente dal vivo, altre vengono adattate alle necessità della produzione.

