Cappotta con la Smart, muore Christian Mandrà, si prega per il figlio 14enne

Catania – Un incidente mortale si è verificato a Catania, in piazza Guglielmo Marconi, alla fine del viale Mario Rapisardi, lungo via Palermo. Si tratta di un incidente autonomo. Una Smart si è ribaltata mentre procedeva sulla strada. Non ce l’ha fatta uno dei due uomini a bordo: estratto dai vigli del fuoco e trasportato all’ospedale Garibaldi. Per lui non c’è stato niente da fare. Era il 38enne Christian Mandrà. L’altro occupante dell’auto, ferito, si trova in Rianimazione all’ospedale San Marco. Si tratta del figlio 14enne. L’uomo lascia la moglie e un’altra figlia di 19 anni.

