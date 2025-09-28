Caprone in libertà semina panico tra i passanti. VIDEO

Agrigento – A Palma di Montechiaro una capra in libertà ha seminato il panico per le strade del centro cittadino. La scena, ripresa con i cellulari dai presenti, ha fatto il giro dei social diventando rapidamente virale. Tra auto in transito e passanti spaventati, alcuni cittadini hanno provato a fermare l’animale visibilmente impaurito, mentre altri si sono limitati a mettersi in sicurezza. Momento di particolare apprensione quando il caprone si è avvicinato a un’anziana con la spesa, subito aiutata dai presenti. Dopo diversi minuti di tensione e in cui qualcuno, pensando di essere attaccato, ha provato a difendersi, la situazione è tornata alla normalità: la capra è stata catturata e restituita al proprietario.

