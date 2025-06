Condividi "Cara Iblea Acque, ecco la perdita d’acqua in via Sant’Anna a Ragusa" sui social

Ragusa – Buongiorno RAGUSANEWS,

purtroppo ancora una volta a segnalare perdite d’acqua nel territorio comunale.

È da circa 15 giorni che in determinati orari, coincidenti con i periodi quando la conduttura è pressurizzata, e cioè durante la mattinata e nel primo pomeriggio della giornata che si manifestano delle fuoriuscite d’acqua da sotto l’asfalto e precisamente in 3 distinti punti, ravvicinati tra di loro su Via S. Anna all’incrocio con via Michelangelo Buonarroti.

Ho telefonato a IBLEACQUE il 09 giugno scorso segnalando la problematica e mi hanno assicurato che sarebbero intervenuti al più presto per il ripristino delle condizioni di normalità.

Stante che ad oggi permane la perdita di quell’acqua che ognuno di noi sa quant’è preziosa (e magari per questo motivo qualche utente potrebbe rimanere a secco), mio malgrado lo segnalo a Voi affinché con la vs. diffusione possa arrivare a chi di dovere per intervenire.

Dico mio malgrado perché per eliminare le perdite d’acqua non dovrebbe occorrere né la vs. divulgazione, né tantomeno la mia segnalazione.

Allego foto del sito.

Cordiali saluti.

Giuseppe.

