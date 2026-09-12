Cara Ragusanews, ecco i morsi dei pesciolini sulla nostra pelle

Riceviamo e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Meteo: Ragusa 31°C
Ragusa – Salve Ragusanews,
ho visto il vostro articolo a riguardo dei pesci che mordicchiano a Marina di Ragusa…
Vorrei comunicarvi un fatto appena successo, a Marina di Ragusa ci sono dei pesci che mordono abbastanza. Hanno appena morso una mia amica facendole una piccola escoriazione. Siamo impauriti a immergerci in acqua: pizzicano o addirittura mordono.
La mia preoccupazione è per i bambini.
Vi allego foto.
Martina Rosario
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