Cara Ragusanews, ecco i morsi dei pesciolini sulla nostra pelle

Ragusa – Salve Ragusanews,

ho visto il vostro articolo a riguardo dei pesci che mordicchiano a Marina di Ragusa…

Vorrei comunicarvi un fatto appena successo, a Marina di Ragusa ci sono dei pesci che mordono abbastanza. Hanno appena morso una mia amica facendole una piccola escoriazione. Siamo impauriti a immergerci in acqua: pizzicano o addirittura mordono.

La mia preoccupazione è per i bambini.

Vi allego foto.

Martina Rosario

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