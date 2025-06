Carabiniere ucciso prestò servizio pure a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide – Un destino tragico e inatteso ha colpito questa mattina la comunità di Ostuni e l’intero Paese: il brigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato ucciso in un conflitto a fuoco mentre era in servizio a Francavilla Fontana, in Puglia, a poche ore dall’inizio della sua meritata pensione prevista per il 1° luglio.

Legrottaglie, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 5 luglio, avrebbe dovuto iniziare la licenza da domani, preparando così il ritiro dopo una vita dedicata all’Arma dei Carabinieri con onore e dedizione. Invece quel servizio, fino all’ultimo giorno, è stato per lui un vero e proprio atto di amore verso l’Italia e verso il dovere.

Sposato da 33 anni con Eugenia e padre di due figlie gemelle di 15 anni, Carla e Paola, lascia una famiglia distrutta dal dolore, così come l’intera comunità che per lui ha già proclamato lutto cittadino. Un uomo che ha servito con impegno anche a Palazzolo Acreide, nel Siracusano qualche anno fa, legandosi profondamente ai territori che ha difeso.

La sua tragica morte richiama alla memoria un’altra ferita mai rimarginata: 25 anni fa, sempre a Francavilla Fontana, il maresciallo Antonio Dimitri perse la vita durante una rapina, ucciso alle spalle da sette colpi d’arma da fuoco.

