Carabinieri: Minardo visita nuova sede Nas Ragusa

Ragusa – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha visitato la nuova sede del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Ragusa. Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Carmine Rosciano, e il comandante del Nas di Ragusa, capitano Michele Torchiano.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali attività del Nucleo, competente sulle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, impegnato nei controlli a tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e nella vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-assistenziali.

“I Nas rappresentano un presidio essenziale a tutela della salute dei cittadini. Il lavoro svolto dal Nucleo di Ragusa, su un territorio ampio e articolato, è un esempio di professionalità e dedizione. La nuova sede è un segnale concreto di attenzione verso un reparto strategico, che deve poter operare nelle migliori condizioni” ha dichiarato Minardo.

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