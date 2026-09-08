Carburante, in Sicilia più caro della media nazionale

Il caro-carburante in Italia non accenna a diminuire e in Sicilia si registrano alcune delle tariffe più elevate del Paese.

A Pantelleria, in particolare, la benzina varia tra 2,589 e 2,789 euro al litro, mentre il gasolio oscilla tra 2,699 e 2,899 euro al litro.

Un quadro che stona con la media nazionale del 4 settembre 2026: 2,046 euro/litro sulla rete ordinaria e 2,134 in autostrada per la benzina; 2,157 euro/litro sulla rete stradale e 2,233 in autostrada per il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Un aggravio insostenibile per le imprese siciliane”, denuncia la Cna Trapani, con particolare riferimento alle aziende agricole e dell’autotrasporto della provincia, con inevitabili ricadute anche sugli altri comparti.

“Già la situazione è segnata da elevati costi logistici e dalle carenze infrastrutturali che penalizzano il sistema produttivo dell’Isola rendendolo chiaramente meno competitivo di quello di altre regioni d’Italia – aggiungono da Cna -. Se ai costi già elevati legati alla condizione insulare, si aggiunge anche un prezzo del carburante così alto, il rischio è quello di arrivare al collasso del nostro sistema produttivo.”

Il confronto con la media dei prezzi europei o con quella di altre isole minori quali Malta (dove un pieno di 60 litri di gasolio costa circa 56 euro in meno rispetto a quanto costa in Italia, ovvero ben il 44% in meno) è inevitabile.

Un dato che dimostra quanto le misure finora adottate dal Governo nazionale siano insufficienti e inadeguate a fronteggiare la situazione”, affermano Francesco Cicala e Giuseppe Orlando, segretario e presidente della Cna Trapani.

Da qui la richiesta, definita urgente, alla Regione Siciliana perché intervenga presso il governo nazionale a tutela delle esigenze derivanti dalla condizione di insularità.

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