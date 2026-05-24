Cardiologia di Modica, Guglielmo Piccione nuovo primario al Maggiore Baglieri

Modica – La Cardiologia dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica ha un nuovo direttore dell’unità operativa complessa : il dottor Guglielmo Piccione. La nomina, formalizzata dal direttore generale dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago con delibera del 22 maggio 2026, conclude la procedura concorsuale pubblica avviata nei mesi scorsi per l’assegnazione della guida della struttura complessa.

Al termine della selezione per titoli e colloquio, la commissione ha premiato Piccione.

Per il cardiologo ragusano si tratta della naturale continuità di un percorso già avviato: negli ultimi mesi aveva infatti già guidato il reparto come direttore facente funzioni, garantendo la continuità assistenziale in uno dei reparti strategici dell’ospedale.

Con oltre trent’anni di esperienza, Piccione è in servizio nell’Asp di Ragusa dal 1991. Specialista in cardiologia, ha maturato competenze nella cardiologia clinica, nell’unità coronarica, nell’aritmologia e nell’elettrostimolazione cardiaca, con esperienza nell’impianto di pacemaker e defibrillatori. In passato ha già ricoperto incarichi di responsabilità nella Cardiologia-UTIC di Modica, distinguendosi anche per l’attivazione di ambulatori specialistici dedicati alle patologie cardiovascolari.

“Accolgo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità. Continueremo a lavorare per garantire qualità dell’assistenza, innovazione e centralità del paziente”, ha dichiarato Piccione.

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