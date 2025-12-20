Condividi "Carla Bruni: «Dopo 5 anni ho terminato la terapia per il cancro al seno, nonostante gli effetti collaterali aggressivi»" sui social

Parigi – Carla Bruni ha annunciato oggi sul suo account Instagram di aver terminato la terapia ormonale dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno alla fine del 2019, esortando ancora una volta le donne a sottoporsi a screening ogni anno. «Nonostante i suoi effetti collaterali piuttosto aggressivi, sono grata alla scienza per aver inventato la terapia ormonale: protegge efficacemente dalle ricadute, comuni negli anni successivi alla diagnosi», ha scritto la moglie dell’ex presidente Nicolas Sarkozy dopo essersi sottoposta a questo trattamento medico, utilizzato principalmente in oncologia, per cinque anni.

«Voglio dire ancora una volta a tutte le donne che leggono questo post di non esitare a sottoporsi a screening ogni anno, se possibile», ha scritto l’ex first Lady, che all’inizio di ottobre 2023 aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno quattro anni prima.

Ha ringraziato l’équipe medica che ha dimostrato «competenza» e «umanità” durante questa «prova».

