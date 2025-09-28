Carlo Sassi, è morto il «papà» della moviola

Dopo aver tentato la carriera di calciatore professionista — fallì un provino nella sua amata Inter —, nel 1960 approdò alla Rai e alla Domenica Sportiva dove, sette anni dopo (più precisamente il 22 ottobre 1967), sotto la guida di Enzo Tortora, lanciò la moviola che sezionava gli episodi controversi del calcio attraverso le immagini tv. Il primo fu il celebre gol fantasma di Rivera in un derby tra Inter e Milan.

Lo sbuffo del gesso sulla linea

Nella sede della Rai di Corso Sempione due giovani e bravi giornalisti — con Sassi c’era è Heron Vitaletti — poche ore dopo si stanno occupando del montaggio e discutono dell’episodio mandando avanti e indietro le immagini. E vedendo e rivedendo il filmato della (presunta) rete, ecco la scintilla: Carlo Sassi si accorge di un dettaglio che non è tale. Il rimbalzo del pallone provoca una piccola esplosione di polvere bianca: è il gesso della linea di porta. Se la palla l’ha toccata, non è entrato del tutto. Non era gol, l’Inter aveva ragione e D’Agostini si era invece sbagliato.