Carmelo Frasca stroncato da un malore. Salma restituita alla famiglia

Si è sentito male martedì sera.
di Redazione
Modica – Carmelo Frasca, 55enne, modicano, trovato esanime ieri sera nella sua abitazione di via Castello a Modica, è stato stroncato da un malore, probabilmente nella serata di martedì.
Il medico legale, dopo l’ispezione cadaverica, in accordo con la Polizia e la Procura, ha dispsosto la restituzione della salma alla famiglia.
Le ferite alla testa sono dovute alla rovinosa caduta a terra in seguito all’improvviso malore. Esclusa qualunque altra ipotesi circa le cause della morte.
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