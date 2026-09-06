Cronaca
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06/09/2026 13:03

Carmelo Frasca stroncato da un malore. Salma restituita alla famiglia

Si è sentito male martedì sera.

di Redazione

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Modica – Carmelo Frasca, 55enne, modicano, trovato esanime ieri sera nella sua abitazione di via Castello a Modica, è stato stroncato da un malore, probabilmente nella serata di martedì.

Il medico legale, dopo l’ispezione cadaverica, in accordo con la Polizia e la Procura, ha dispsosto la restituzione della salma alla famiglia.

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Le ferite alla testa sono dovute alla rovinosa caduta a terra in seguito all’improvviso malore. Esclusa qualunque altra ipotesi circa le cause della morte.

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