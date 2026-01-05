Caro benzina, solo Bolzano batte la Sicilia

Gli effetti delle modifiche alle accise introdotte dal 1 gennaio in tutta Italia non hanno gli effetti dovuti in Sicilia.

Mentre nella quasi totalità delle altre regioni italiane il gasolio è diventato più caro della benzina, sull’isola questo non è avvenuto. Il senza piombo continua a costare 1,8 centesimi in più a litro del diesel. Questo perché da una parte, come previsto dal governo, il prezzo del gasolio è aumentato. Dall’altra però quello della benzina non è sceso abbastanza. Risultato? Oggi, 5 gennaio, in Sicilia – la regione che garantisce a tutto il Paese la maggiore percentuale di carburante raffinato – si paga la benzina più cara d’Italia, a eccezione di Bolzano.

Dal 1 gennaio 2026 l’Italia ha archiviato il vantaggio fiscale del diesel: l’accisa del gasolio è salita, quella della benzina è scesa, entrambe si dovrebbero allineare a 672,90 euro per 1.000 litri. È un riassetto deciso dalla legge di bilancio 2026. Di conseguenza: benzina: -4,05 centesimi/litro; diesel: +4,05 centesimi/litro.

In Sicilia il gasolio è aumentato di 2,7 centesimi a litro, ma la benzina è scesa di soli 2,2 centesimi. Il risultato è che sull’isola la benzina rimane più cara mediamente di 1,8 centesimi a litro rispetto al gasolio. Il dato peggiore d’Italia.

