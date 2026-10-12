Carofiglio a Marzamemi: “Mia nonna era di Pachino, mia madre di Noto”

Marzamemi – “Mia nonna è nata a Pachino, mia madre a Noto”. Gianrico Carofiglio a Marzamemi ha ricordato che “mia nonna è nata a Pachino e mia madre a Noto. Per tutta la vita, pur vivendo altrove, sono state orgogliosamente siciliane. Tra loro parlavano in dialetto, infatti io lo capisco, anche se non lo parlo. Mio fratello, più bravo di me, ha imparato anche a parlarlo, come una lingua straniera per certi versi, ma con perfetta padronanza. Quindi sì, la lunga linea familiare, ma anche culturale, che arriva fino a me parte da queste parti”.

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