Carola Battaglia aveva solo 18 anni, funerali ancora da fissare

Monza – A quasi una settimana dalla tragedia non sono stati ancora fissati i funerali di Carola Battaglia, la 18enne di origine vittoriese morta in un tragico incidente stradale.

Carola aveva 18 anni e viveva a Busnago. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre era alla guida di una Fiat 500 quando l’auto è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un’Audi lungo via Aldo Moro, a Roncello.

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. La giovane era stata trasportata all’ospedale di Vimercate, dove era morta poco dopo. Con lei viaggiava un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito.

Nei giorni successivi i carabinieri hanno fermato il quarantenne rumeno ritenuto alla guida dell’altra vettura, che era fuggito a piedi dopo l’incidente e si è successivamente presentato in caserma. Nell’auto con lui un altro uomo rimasto sul luogo dell’incidente.

Il rumeno dovrà rispondere ora di omicidio stradale.

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