“Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”. A Chiaramonte Gulfi

Sabato 3 ottobre.
di Redazione
Chiaramonte Gulfi – Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa, un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese.
Patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e da ANCI, l’edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, Fondazioni, Musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro.
Di seguito l’elenco, in continuo aggiornamento, di archivi e biblioteche che apriranno al pubblico sabato 3 ottobre in Sicilia:
Villa Piccolo, Capo d’Orlando (ME)
Villa Maria Giovanna, Giardini Naxos (ME)
Castello del Solacium – Cantine Pupillo, Contrada Targia (SR)
Biblioteca Saverio Nicastro, Chiaramonte Gulfi (RG)
Palazzo Burgio di Villafiorita, Palermo (PA)
Palazzo Costantino e Di Napoli 4 Canti, Palermo (PA)
Palazzo Oneto di Sperlinga, Palermo (PA)
Palazzo Manmano Gussio, Agira (EN).
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