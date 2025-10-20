Casa di riposo degli orrori a Ragusa, davanti al giudice sfileranno 100 testimoni

Ragusa – Il Tribunale di Ragusa ha affidato al perito Gaetano Sansone l’incarico per la trascrizione delle intercettazioni e ha rinviato l’udienza al 9 gennaio per sentire 12 ex dipendenti della struttura che fa riferimento alla casa di riposo “Villa Ortensia”, nel processo a carico di Margherita Di Raimondo, e del compagno, Salvatore Germanà, che vede come imputati anche altri sette persone denunciate a piede libero.

I due titolari dopo 8 mesi di arresti domiciliari sono tornati liberi a settembre. Il Tribunale ha imposto ai due imputati l’obbligo di presentazione ai carabinieri ogni mattina.

Il dibattimento si prevede molto articolato considerato che il pm ha citato circa 100 testimoni a cui vanno aggiunti quelli delle altre parti e che occorre effettuare una perizia per le trascrizioni di centinaia di intercettazioni.

