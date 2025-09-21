Casa di riposo-lager a Ragusa, al via il processo

Margherita Di Raimondo e il compagno, Salvatore Germanà, sono ancora ai domiciliari
di Redazione
Ragusa – Ha preso il via davanti al Tribunale collegiale di Ragusa il processo per i titolari della casa di riposo “Villa Ortensia”, Margherita Di Raimondo, e il compagno, Salvatore Germanà, ed altri sette imputati denunciati a piede libero.
Il loro avvocato ha presentato istanza per la liberazione degli imputati, agli arresti domiciliari da oltre 8 mesi, dal 7 gennaio 2025.
I coniugi sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta dei Nas dei carabinieri di Ragusa per maltrattamenti ed abbandono di persona incapace. Tutte le istanze di revoca della misura cautelare avanzate dalla difesa finora sono state rigettate.
