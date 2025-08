Casa di riposo Villa Ortensia, Tribunale respinge la nuova istanza di scarcerazione dei titolari

Ragusa – Con un’ordinanza, il Tribunale di Ragusa ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dalla difesa dei titolari della casa di riposo “Villa Ortensia”, Margherita Di Raimondo e Salvatore Germanà, che dal 7 gennaio scorso sono ai domiciliari. Era stata presentata al capo dell’ufficio gip e per conoscenza al procuratore generale della Corte d’Appello di Catania, Carmelo Zuccaro, a distanza di qualche giorno dal rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti al Tribunale di Ragusa, per il 19 settembre. A giudizio anche altre sette persone denunciate a piede libero. I coniugi sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta dei Nas dei carabinieri per maltrattamenti ed abbandono di persona incapace.

A darne notizia Salvo Martorana su La Sicilia di oggi.

