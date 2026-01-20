Casa Pound fa la festa del tesseramento a Donnafugata a Ragusa. Non è la prima volta

Ragusa – Casa Pound torna nei pressi del Castello di Donnafugata per la festa del tesseramento. Era già successo nel 2019.

La retorica dell’annuncio si commenta da sè: “La Riconquista”. È il titolo della festa del tesseramento 2026.

CasaPound è un movimento politico di estrema destra e di matrice neofascista e populista. L’appuntamento è in un locale di ristorazione nei pressi del Castello di Donnafugata. Già nel 2019 il caso mise in grande imbarazzo il sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

