«Casi di salmonellosi resistente agli antibiotici» nell’integratore alimentare, capsule di moringa ritirate dal mercato

Le capsule di moringa a marchio Rosabella hanno portato a diversi casi confermati e ricoveri ospedalieri

Un integratore alimentare venduto online è finito al centro di un’allerta sanitaria internazionale. Le capsule di moringa a marchio Rosabella sono state collegate negli Stati Uniti a un focolaio di salmonella resistente a numerosi antibiotici, con diversi casi confermati e ricoveri ospedalieri.

L’avviso è stato diffuso attraverso il sistema europeo di allerta alimentare RASFF e segnalato dall’European Food Safety Authority (EFSA), dopo le informazioni arrivate dalle autorità sanitarie statunitensi. Un’allerta recepita anche in Italia dal Ministero della Salute che ha emesso un avviso di raccomandazione a non consumare l’integratore se presente in casa e di non cederlo ad altre persone.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 7 persone in 7 diversi stati americani hanno contratto un’infezione da Salmonella Newport dopo aver consumato l’integratore.

Tre di loro sono state ricoverate in ospedale.

Particolarmente preoccupante è il fatto che il batterio individuato risulta resistente sia agli antibiotici di prima linea sia ad altri farmaci comunemente utilizzati per trattare la salmonellosi.

Richiamati 52 lotti di Rosabella Moringa Capsules

A seguito dell’indagine sanitaria, la società distributrice Ambrosia Brands LLC ha disposto il richiamo di 52 lotti del prodotto “Rosabella Moringa Capsules”, confezione da 60 capsule. I prodotti interessati presentano scadenza tra marzo e novembre 2027.

I lotti richiamati si riconoscono facilmente perché: iniziano con il numero “1356”; sono seguiti da un codice di lotto di 7 cifre; terminano con “1” oppure “2”; Esempio: 1356-5060080-1.

Il codice lotto è riportato direttamente sulla confezione.

Vendita online anche su grandi piattaforme

L’azienda ha comunicato che l’integratore è stato commercializzato principalmente tramite internet. Tra i canali di vendita indicati figurano: il sito ufficiale del distributore tryrosabella.com; marketplace e piattaforme di e-commerce come eBay; Shein; lo store interno di TikTok (TikTok Shop); altri siti online.

Per questo motivo non è escluso che il prodotto possa essere stato acquistato anche da consumatori europei.

L’avviso ai consumatori

Le autorità sanitarie italiane raccomandano di non consumare l’integratore se presente in casa e di non cederlo ad altre persone. La salmonella può causare sintomi come: diarrea, febbre, dolori addominali, nausea e vomito

Nella maggior parte dei casi l’infezione è autolimitante, ma può diventare più seria nei soggetti fragili, come anziani, bambini e persone con sistema immunitario compromesso.

In presenza di sintomi dopo il consumo del prodotto, è opportuno contattare il proprio medico.

Cos’è la moringa

La moringa oleifera, o ‘albero miracoloso’, è una pianta originaria dell’India settentrionale che negli ultimi anni ha conosciuto rilevanza come ‘superfood’. Le sue foglie, semi e altre parti vengono utilizzate da secoli nella medicina tradizionale di diverse culture per il loro beneficio – si suppone – nel controllo della glicemica e del colesterolo e per le proprietà antiossidanti.

© Riproduzione riservata