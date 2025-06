Caso cliniche dentistiche Visodent, il Codacons chiede il sequestro di tutte le sedi

“Abbiamo chiesto il sequestro delle sedi Visodent – spiega l’Avv. Carmelo Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale Codacons Sicilia – perché all’interno potrebbero trovarsi documenti fondamentali per le indagini: cartelle cliniche, contratti di finanziamento, registri del personale, materiale sanitario e contabile. Ma le cartelle cliniche non sono solo prove da acquisire: sono strumenti essenziali per la salute dei pazienti, che oggi non sanno nemmeno quale trattamento abbiano ricevuto o in che stato si trovino i loro denti. Senza queste informazioni, proseguire o correggere le cure con altri medici diventa estremamente difficile e rischioso”.

“Non possiamo tollerare che cittadini in buona fede vengano abbandonati in queste condizioni – dichiara Giovanni Petrone, Presidente Regionale Codacons Sicilia –. Occorre intervenire subito per salvaguardare prove, individuare i responsabili e tutelare le vittime di questa vicenda che ha dell’incredibile”.