Cassiera del supermercato va in pensione a 86 anni: «Se trovi un lavoro che ami davvero, non lavori mai»

Londra – Dopo quasi trent’anni dietro alle casse di un supermercato, Olive Young ha passato l’ultimo articolo sul lettore ottico, salutando clienti e colleghi che per lei sono diventati una seconda famiglia.

La donna, 86 anni, bisnonna e storica assistente alle vendite, ha iniziato a lavorare nel punto vendita Iceland dell’Eagle Centre di Derby, prima di trasferirsi nel negozio di Littleover, dove ha concluso la sua lunga carriera. A raccontare la sua storia è la BBC.

«Se trovi un lavoro che ami davvero, non lavori mai», ha spiegato Olive. «Ho adorato ogni minuto passato qui. Non lo considero un lavoro: vengo perché mi piace».

Gran parte dei suoi turni si sono svolti alle casse, il luogo che più amava perché le permetteva di parlare con i clienti, molti dei quali ha servito per anni. «So più cose di alcuni di loro che di me stessa: sono come amici», ha raccontato sorridendo.

I colleghi

Il responsabile del negozio, Ian McCamely, ha detto di essere dispiaciuto per il suo addio e ha ricordato un episodio emblematico dello scorso anno, quando Olive si era rivolta al medico per ottenere un certificato dopo la rottura del tendine d’Achille. «Il dottore pensava stesse scherzando», ha raccontato. «È tornata al lavoro più in fretta di certi calciatori di Premier League dopo un infortunio al legamento».

Secondo McCamely, alcuni clienti entravano nel supermercato apposta per vedere Olive, diventata nel tempo una vera e propria istituzione del quartiere. Un’opinione condivisa anche dalla responsabile di area Tara Connington: «È incredibile. Continuare a lavorare ben oltre l’età della pensione è qualcosa di straordinario».

L’ultimo turno

Durante il suo ultimo turno, la direzione regionale le ha consegnato una lettera di ringraziamento incorniciata, fiori e regali, per celebrare una carriera fatta di dedizione e passione.

Ora Olive Young si prepara a godersi la pensione dedicandosi alle attività creative che ama, come il lavoro a maglia: da anni realizza papaveri per la Royal British Legion, un impegno che intende continuare anche lontano dalle casse del supermercato.

