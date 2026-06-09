Castello delle Cerimonie, il Consiglio di Stato conferma la revoca delle licenze: deve chiudere

Sant’Antonio Abate, Napoli – Stop alle licenze per La Sonrisa, il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla famiglia Polese contro il provvedimento del Comune.

La decisione è arrivata dopo la precedente sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania che aveva già confermato la legittimità degli atti adottati dall’amministrazione abatese guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale.

La sentenza pubblicata ieri dispone l’udienza pubblica per il prossimo 24 novembre per la decisione definitiva nel merito.

Intanto sono validi gli atti del comune che aveva già revocato le licenze. La decisione del Consiglio di Stato mette un punto fermo nella vicenda giudiziaria, nessun altro appello sarà possibile contro la decisone.

Tra le motivazioni dei giudici c’è la sentenza definitiva del febbraio 2024 che dichiara i locali della Sonrisa abusivi e senza la destinazione turistica – ricettiva. A firmare il provvedimento sono stati i magistrati della Settima Sezione del Consiglio di Stato: Massimiliano Noccelli, presidente, insieme ai consiglieri Daniela Di Carlo, Raffaello Sestini, Pietro De Berardinis e Laura Marzano. I giudici hanno sostanzialmente confermato la linea del Comune, che dopo la confisca definitiva del complesso aveva proceduto alla revoca delle autorizzazioni per le attività alberghiere e di ristorazione

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