Casting cinematografico a Pozzallo per il nuovo film di Marco Amenta

Pozzallo – Per il nuovo lungometraggio di Marco Amenta (Palermo, 1970) prodotto da Eurofilm, Offshore, 13 Prods, con il contributo del Ministero della cultura e il sostegno di Regione siciliana sono iniziati i casting.

Si cercano cercando figurazioni che rispettino le seguenti caratteristiche:

– migranti con regolare permesso di soggiorno, tra i 18 e | 45 anni, uomini e donne, nord e west Africa (non sono richieste precedenti esperienze linguistiche o attoriali);

– italiani residenti in provincia di Ragusa, uomini e donne tra | 18 e 50 anni, con e senza esperienze pregresse.

Si cerca inoltre:

– un bambino di età compresa tra 8 e 10 anni di origini maghrebine o centro Africane, una bambina di età compresa tra 6 e 13 anni di origini maghrebine che parli arabo.

Non si accettano tatuaggi evidenti (viso, collo mani), tagli di capelli moderni, capelli o barbe colorate, sopracciglia depilate, shatush, extension, piercing, unghia finte.

Si accettano, per donne: capelli pettinabili, lunghi o di media lunghezza; per uomini: barbe e basette lunghe. Disponibilità a girare nel periodo tra fine febbraio e fine marzo.

Per partecipare inviare una mail a [email protected].

Non saranno considerate le candidature inviate con foto non recenti o che non corrispondano alle caratteristiche richieste. Il casting è aperto ai soli domiciliati nella provincia di Ragusa. I dipendenti pubblici non possono partecipare al casting. Per ogni giornata di riprese a cui si partecipa è previsto un compenso come previsto da Ccnl. La partecipazione ai soli casting e non anche alle riprese del film non sarà retribuita in alcun modo.

© Riproduzione riservata