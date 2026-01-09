Casting in Sicilia per la fiction Tv “Makari 5”

Casting per la serie tv Rai "Makari 5" prodotta da Palomar, la ricerca è rivolta soltanto ad attori siciliani
Prende il via il nuovo casting per la serie tv Rai “Makari 5” prodotta da Palomar. Le riprese partiranno da marzo e avranno una durata di circa 15 settimane complessive. La ricerca è rivolta esclusivamente ad attori siciliani residenti o domiciliati in Sicilia.
Nel dettaglio, si cercano:
-uomini e donne dai 18 ai 70 anni siciliani che siano disponibili a partire dal prossimo mese di marzo (mese in cui partiranno le riprese ufficiali della nuova stagione).
Non saranno accettate candidature in arrivo da attori non siciliani.
È possibile inviare la candidatura all’email [email protected] allegando la seguente documentazione:
-2 foto, una in primo piano e una a figura intera, recenti e non ritoccate
-curriculum aggiornato.
Inoltre nel corpo del testo dell’email è fondamentale indicare il numero di telefono al quale essere ricontattati e il riferimento telefonico dell’agente di riferimento (se esistente).
È prevista una prima scrematura tramite self tape e potrebbe esserci un provino in Sicilia dal vivo in seconda battuta per valutare meglio le caratteristiche di ogni aspirante candidato selezionato.
