Casting in Sicilia per la fiction Tv “Makari 5”

Prende il via il nuovo casting per la serie tv Rai “Makari 5” prodotta da Palomar. Le riprese partiranno da marzo e avranno una durata di circa 15 settimane complessive. La ricerca è rivolta esclusivamente ad attori siciliani residenti o domiciliati in Sicilia.

Nel dettaglio, si cercano:

-uomini e donne dai 18 ai 70 anni siciliani che siano disponibili a partire dal prossimo mese di marzo (mese in cui partiranno le riprese ufficiali della nuova stagione).

Non saranno accettate candidature in arrivo da attori non siciliani.

È possibile inviare la candidatura all’email [email protected] allegando la seguente documentazione:

-2 foto, una in primo piano e una a figura intera, recenti e non ritoccate

-curriculum aggiornato.

Inoltre nel corpo del testo dell’email è fondamentale indicare il numero di telefono al quale essere ricontattati e il riferimento telefonico dell’agente di riferimento (se esistente).

È prevista una prima scrematura tramite self tape e potrebbe esserci un provino in Sicilia dal vivo in seconda battuta per valutare meglio le caratteristiche di ogni aspirante candidato selezionato.

© Riproduzione riservata