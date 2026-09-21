Catanese ai domiciliari percorre 200 km per sfuggire alla compagna

Catania – Si è allontanato dalla sua casa di Palermo, dove si trovava agli arresti domiciliari, e ha raggiunto autonomamente la caserma dei carabinieri di Catania, in piazza Verga, per raccontare ai militari che in tarda serata, in seguito ad un’accesa lite con la compagna aveva deciso di allontanarsi.

Protagonista della vicenda un 45enne, ovviamente denunciato per evasione. L’uomo, di origini catanesi, era agli arresti domiciliari, per pregressi reati, presso l’abitazione della compagna a Palermo.

In seguito ad una violenta discussione con quest’ultima, ha percorso oltre 200 km per raggiungere Catania, città di residenza della sorella, e sfogarsi con lei.

Le sue ragioni, però, non hanno escluso le conseguenze previste dalla legge per la violazione della misura restrittiva a cui era sottoposto. Per lui, dunque, è scattata la denuncia per evasione ed è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, questa volta a Catania.

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