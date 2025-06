Catania: 18enne colpita da un proiettile mentre è sul balcone, perde un occhio

Catania – Follia a Catania: una diciottenne è stata colpita al volto ieri sera da un proiettile vagante mentre era sul balcone di casa, a Nesima, in via Cantone. E’ stata operata d’urgenza all’ospedale San Marco, ma i medici non hanno potuto evitare che perdesse l’uso dell’occhio sinistro. I carabinieri ipotizzano che la pallottola sia partita da una macchina. La ragazza ha raccontato che mentre si trovava sul balcone ha sentito un bruciore.

