Catania, 48enne: si introduce a casa di una giovane e tenta di stuprarla

Catania – Fa irruzione in casa e aggredisce una donna di 29 anni tentando di stuprarla. Fermato dai carabinieri di Catania un 48enne residente nel capoluogo etneo, accusato di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 sua una grave aggressione all’interno di un’abitazione del quartiere Cibali.

Le gazzelle hanno raggiunto immediatamente il luogo indicato. I militari hanno quindi raccolto le prime dichiarazioni della vittima e dei presenti, riuscendo a rintracciare l’uomo pochi minuti dopo, ancora nelle vicinanze. Alcuni residenti, richiamati dalle urla, hanno manifestato atteggiamenti ostili nei confronti del fermato. I militari lo hanno, pertanto, messo in sicurezza, conducendolo poi presso gli uffici dei carabinieri, e arrestato.

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