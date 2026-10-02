Catania, autobus Amts prende fuoco durante il servizio

Catania – Stamattina, un autobus Amts della linea 927 ha preso fuoco mentre si trovava all’uscita dell’Asse dei Servizi, a Catania. Durante un normale servizio, con i passeggeri a bordo. L’autista, resosi conto che qualcosa non andava, ha fermato il mezzo e fatto scendere tutti, attivando le procedure d’emergenza. Non si registra nessun ferito. A domare le fiamme che hanno del tutto avvolto l’autobus sono poi stati i vigili del fuoco, insieme alle squadre Amts. Le cause della combustione sono ancora al vaglio.

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