Catania: beccati 10 parcheggiatori abusivi in centro storico

In piazza Manganelli, Borsellino, via Dusmet e Lavandaie, piazza Stesicoro e Carlo Alberto.

Catania – La polizia ha bloccato in centro diversi parchegiatori abusivi che operavano nella zona di piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet e via Lavandaie, piazza Stesicoro e piazza Carlo Alberto. In totale, sono state fermate e sanzionate 10 persone, due delle quali straniere, già soprese in passato ad esercitare la stessa attività illecita.

Nei confronti di sei di loro i poliziotti hanno proceduto anche alla denuncia per la violazione del Dacur, provvedimento con il quale il questore di Catania ha loro vietato di stazionare nelle zone ove sono stati sorpresi più volte ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore.

Uno invece è stato denunciato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Contestualmente, si è proceduto nei confronti di tutti al sequestro delle somme illecitamente guadagnate.

